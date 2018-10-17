Afyonkarahisar'da kaktüs meyvesinin sirkesi üretildi

Mevlüt Tınas / TRT Haber

Afyonkarahisar'da yaşayan Soner Çakır, antioksidan özelliği ile de bilinen kaktüs meyvesinden sirke yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Şimdiye kadar 70 çeşit meyveden sirke üreten Soner Çakır, frenk yemişi ya da Kıbrıs inciri olarak tanınan kaktüs meyvesinden de sirke üretti.

Soner Çakır, "Türkiye'de tüketimi çok az, daldan yerlere düşüyor. Çürüyerek kaybolan bir meyve. Bunun da sirkesini yapalım dedik. Faydaları saymakla bitmeyecek bir ürün" dedi.

Kaktüs meyvesinin sirkeye çevirdikten sonra vücuttan toksin atımını da hızlandırdığını belirten Soner, şöyle konuştu:

"Türkiye'de bilinen sadece zayıflama sirkesi olarak elma sirkesi var ama bunun elma sirkesinden çok daha iyi bir zayıflama türü olduğunu söyleyebilirim."

Kaktüs sirkesi nasıl yapılıyor?

Yakın zamanda satışa sunulmaya hazırlanan kaktüs sirkesinin yapılışı biraz zahmetli.

Kaktüs meyveleri birkaç saat suda ıslatılıyor. Ardından küçük küçük doğranıyor.

Doğranan meyveler bir kabın içine konulup üzerine su ilave ediliyor. Bal veya pekmez ile de tatlandırılan karışım yaklaşık 25 gün kapağı kapatılmadan bekletiliyor.

Son aşamada ise kapağı kapatılan sirke tüketime hazır hale geliyor.