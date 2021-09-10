Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, her yıl eylül ayının ikinci haftasına denk gelen Dünya İlk Yardım Günü, ilk yardıma yönelik farkındalık oluşturacak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Kızılay, herkesi kahraman olmaya davet ettiği günün bu yılki temasını "Sen de okulunda ve yaşadığın şehirde ilk yardım kahramanı ol" şeklinde belirledi.

İlk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışıyorlar

Türk Kızılay, 26 ilde 34 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik "Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi" el kitabı ile animasyonlar geliştiriyor.

Türk Kızılay, bugüne kadar 218 bin 439 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 553 bin 936 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi.

İlk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Türk Kızılay, bu eğitimleri veren merkezlerin sayısını artırmayı hedefliyor.