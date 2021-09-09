Yunus Emre Enstitüsü Latin Amerika ile Türkiye arasında kültürel ilişkileri geliştiren yeni projelere imza atıyor.

Meksika’daki Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen proje ile bir araya gelen Meksikalı genç müzisyenler, Orhan Gencebay’ın "Berhudar Ol" şarkısını İspanyolca seslendirdi.

Şarkıyı Gencebay’ın bestesi ve İspanyolcaya çevirdikleri şarkı sözleri ile çalan gençler şarkı bitiminde "Orhan Baba olmuş mu?" sorusunu sordu.

Bu mesaja şaşıran ve mutluluğunu bir video çekerek ifade eden Gencebay, “Olmuş, hem de harika olmuş. Bu güzel mesajların İspanyolca konuşan halklara ulaştırılmasını sağladığınız için teşekkür ederim. Meksika’ya sevgi ve selamlarımı gönderiyorum” diyerek genç müzisyenlere cevap verdi.

"Türkçe kurslarının açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum"

Çoğunluğu konservatuar öğrencilerinden oluşan grubu bir araya getiren keman sanatçısı Diego Alejandro Juarez Meksika’daki Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri ile görüşerek Enstitünün müzik projesine dahil olmak istediklerini belirtti.

Juarez, kendilerinin de bir şarkı çalmak istediklerini ve içerdiği mesajlar dolayısıyla Orhan Gencebay’ın bu şarkısını seçtiklerini söyledi.

Şarkıyı seslendiren Andrea Rodriguez ise Türkiye’yi çok ilginç bulduğunu ve bir gün mutlaka ziyaret etmek istediğini ifade etti. Türkçenin başta zor görünse biraz çalıştıktan sonra kolayca telaffuz edildiğini söyleyen Rodriguez “Türkçe kurslarının açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Zor günler geçiren müzisyenlere destek

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise kültürler arası böyle güzel bağlar kurdukları için büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Enstitünün halihazırda Müzik Susmasın Projesi ile Türkiye’de salgın döneminde zor günler geçiren müzisyenlere destek sağladığını ifade eden Ateş, yurt dışındaki müzisyenlere de bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu senenin Türkçe ve Yunus Emre yılı ilan edilmesinden hareketle çeşitli ülkelerde evrensel mesajlar içeren Yunus Emre ilahilerinin farklı müzisyenlerce seslendirildiğini; Meksika’da da bir konser projeleri bulunduğunu ifade eden Enstitü Başkanı konser öncesi bu sürprizin herkesi şaşırttığını ve mutlu ettiğini belirtti.

Yunus Emre Enstitüsünün son olarak Latin Amerika ülkelerinden Arjantin ve Meksika’da açılan merkezlerinin yanı sıra Afrika’daki Ruanda ve Nijerya gibi ülkelerde de yeni kültür merkezleri faaliyete başladı.