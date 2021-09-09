Buğdayın ortaya çıktığı en eski topraklar olması sebebiyle uzun ve köklü bir geçmişe sahip olan Anadolu’nun ekmekleri Romanya’da düzenlenen etkinlikte katılımcıların beğenisine sunuldu.

Romanya Başbakanlığı Diaspora Departmanı tarafından Dimitrie Gusti Ulusal Köy Müzesinde organize edilen “Memleketimin Ekmeği” isimli etkinliğine Türkiye’yi temsilen Bükreş Yunus Emre Enstitüsü “Ekmeğimizi Bölüşüyoruz” sloganıyla katıldı.

Türk baklavası da ikram edildi

Pek çok ülkenin büyükelçilik düzeyinde katıldığı etkinlikte en büyük ilgi Türkiye standına oldu. Yaklaşık 110 kilogram çeşit çeşit Türk ekmeğinin ikram edildiği standa ilgi büyüktü. Ayrıca ziyaretçilere Türk baklavası da ikram edildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da etkinliğe katılarak Türkiye standında programa katılan diğer ülke büyükelçilerine ve misafirlere ikramda bulundu. Türk ekmeğinin tarihçesinden, Anadolu’da on bin yıllık tarihe sahip buğday türleri ve bunlardan yapılan ekmek çeşitleri ile Anadolu kültürü hakkında misafirleri bilgilendirdi.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız ise, "Standımıza ilgi bekliyorduk çünkü zengin Anadolu kültüründen yetişerek ve ilham alarak hazırladığımız ekmeklerin kokusu bütün alanı kaplamıştı. Taze ve lezzetli olan ekmeklerimize talep beklediğimizden fazla oldu" dedi.