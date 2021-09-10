Yıl 1974…

20 Temmuz sabahın erken saatleri…

Gözler Türkiye ufkundan bir an bile ayrılmıyor.

Kuzeyden doğan güneş ve ardından ufukta nokta nokta beliren Türk savaş uçakları. O günün şahitleri sonrasında; "Kıbrıs Türkü’nün güneşi o an doğmuştu" diyeceklerdi.

Çok kısa bir süre sonra Türk jetleri Kıbrıs semalarını büyük bir gürültüyle inletti.

Ardından uçakların tahliye kapıları açıldı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin paraşütçü komandoları yağmur gibi Beşparmak dağlarına doğru kendilerini boşluğa bıraktılar.

Gökyüzünde sayısız nokta yere inmeye başlamıştı.

Kıbrıs artık emin ellerde, Kıbrıs Türkü güvendeydi.

[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]

Paraşüt birliği her silahlı kuvvet için vazgeçilmez

O gün tarih yazan paraşütçü komandolar TSK'nın gözde birliklerinden biri...



Paraşütçülük, hava indirme harekatlarının askeri açıdan sağlandığı avantajlar sayesinde bugün her silahlı kuvvet için vazgeçilmez bir güç.

İlk paraşüt birliğine 1956 yılında kavuşan Türkiye bu alanda büyük gelişme gösterdi.

1956 yılında takım seviyesinde kurulan Paraşüt Birliği zamanla tabur seviyesine çıkarıldı. 1962 yılından itibaren de Dağ Komando Okulu bünyesinde askeri paraşütçü yetiştirmeye devam ediyor.

Kayseri 1. Komando Tugayı Komutanlığı, askeri paraşüt eğitimleriyle Türk havacılığının dünyanın önde gelen havacılık kuvvetlerinden biri olmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye’nin tek hava indirme tugayı

Türkiye’nin tek hava indirme tugayı olan Kayseri 1. Komando Tugayı Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın kahramanlarından…

Kıbrıs Harekatı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekâtı gibi sayısız harekatlarda görev yapan paraşütçü komandolar, pek çok operasyonda daima başrolde yer alıyor.

“Her personel birbirinden sorumlu”

Yüzde birlik başarısızlığa bile tahammülü olmayan komandolar, neredeyse her gün aldıkları eğitimlerle güçlerine güç katıyor.

Her sabah önce yeminle başlayan eğitimlerde bütün personeller birbirinden sorumlu.

“Önce Emniyet” prensibiyle hareket eden komutanlığın en ufak hataya dahi tahammülü yok.

[Fotoğraf: TRT HABER]

Paraşüt kontrolü, kuşanma ve son hazırlıklar…

Harekatların vazgeçilmez timleri paraşütçü komandolar, düşmanın geri bölgesine hava harekatı yapmadan önce atlayış için hazırlıklar yapıyor.

Hava harekatı öncesinde; atma sahasının hazırlanması, işaretlenmesi, emniyete alınması gibi kontrol yapılıyor. Yüksek irtifalardan atlayacak komandolar tek tek önce bu işlemlerden geçiyor.

Titiz kontroller sonunda komandolar sırayla uçağa alınıyor. Atlamaya hazır olan komandolar, kapıya yöneliyor ve “atla” komutuyla uçağı terk ediyor.

Türk Harp tarihinin ilk ve tek hava indirme harekatı 20 Temmuz 1974’te Pınarbaşı ve Gönyeli bölgelerine olmuştu.

Paraşütçü komandolar Kıbrıs Barış Harekatı’nın başarılı olmasında büyük rol oynamıştı.

Harekat boyunca 76 şehit veren birlik, bu tarihin mirasçısı olarak Türk milletine hizmet vermeye devam ediyor. Barışın en büyük teminatı olmaya da devam edecekler.