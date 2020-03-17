Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında, ilk ve ortaokulların ara tatili öne çekildi. Bu süreçte kalabalıktan uzak durmak ve gerekli tedbirleri almak gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, evde vakit geçirecek çocuklar için TÜBİTAK dergilerinin tamamının ücretsiz erişime açıldığını duyurdu.

TÜBİTAK dergilerine buradan ulaşabilirsiniz.

Hangi dergiler ücretsiz oldu?

Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Bilim Genç ve Meraklı Minik dergileri, koronavirüs nedeniyle öne çekilen ara tatildeki çocuklar için ücretsiz erişime açıldı.

TÜBİTAK, öğrencilere ve okurlarına merak etme ve okuma isteği uyandırmak için yayınlarını ücretsiz sunuyor. Bilim ve Teknik dergisinin 1967, Bilim Çocuk dergisinin 1998 ve Meraklı Minik dergisi 2007’den bugüne oluşan arşivlerini ve güncel sayılarını PDF formatında sitede yayınlanıyor.

TÜBİTAK'ın dijital ortamdaki popüler bilim yayını Bilim Genç de ücretsiz sunulan yayınlar arasında.