Müzeler kapandı, tiyatrolar iptal edildi. Koronovirüs ile mücadele kapsamında sosyal ve kültürel etkinliklere ara verildi. Bu süreçte, sanal gezinti uygulamaları öne çıkıyor. Bu uygulamalar ile müzeler, saraylar, camiler gezilebiliyor.

Koronavirüs sebebiyle önlem alıp evlerinden çıkmak istemeyenlere bir alternatif de Kültür Bakanlığından geldi. İsteyenler evlerinden ayrılmadan tek tuşla müzeleri gezebiliyor.

Sanal gezinti uygulamaları ile sadece Türkiye'deki değil dünyadaki bir çok müze de ziyaret edilebiliyor. Uygulama ile müzelerdeki eserler yakından incelenebiliyor. Sergilenen eserler hakkında bilgi alınabiliyor. Sanal gezinti uygulamaları ile sadece müzeler değil, saraylar, camiler, kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da gezilebiliyor.

Uygulama tatilde olan çocuklara da hem eğitici hem de eğlenceli aktivite fırsatı sunuyor.