Koronavirüs tehlikesi nedeniyle milyonlarca öğrenci aileleriyle birlikte evlerine kapandı. Bu süreçte çocukların bütün vakitlerini tablet, telefon ya da bilgisayarda geçirmelerini istemeyen aileler sıkıntı yaşıyor.

Bu günlerde ailece oynanabilecek oyunlar sayesinde bu sıkıntılı süreci sıkılmadan atlatmak mümkün. Mangaladan kelime avına, ahşap denge oyunundan isim-şehire kadar evde vakit geçirilebilecek birçok seçenek mevcut…

Mangala

Anadolu’da uzun yıllardır oynanan mangala, iki kişilik bir oyun. Her oyuncunun başlangıçta 24 taşı ve 6 oyuğu bulunuyor. Herkesin kendi oyuğundan taş çıkartabildiği bu oyunda, her iki oyuncunun hazine adı verilen bir de büyük çukurları var. Aslında basit bir mantık üzerine kurulu oyunda amaç, taşları hazine kısmında toplayabilmek…

Ahşap Denge Oyunu

Zeka, dikkat ve sabır ahşap denge oyunun olmazsa olmazları… Oyun için önce her katı 3 blok olan 18 katlı bir kule oluşturuluyor. Bir katta 3 blok boylamasına diğer katta ise 3 blok enlemesine yerleştiriliyor. Ardından bu bloklar dikkatlice kuleyi yıkmadan çekilerek en üste koyuluyor. Oyunun kuralı gereği kule tek elle çekiliyor. Kuleyi deviren, oyunu kaybediyor.

Koridor

Bir zeka ve strateji oyunu olan koridorda amaç, karşı çizgiye rakipten önce ulaşabilmek. Oyun için 81 karelik bir platform bulunuyor. Her oyuncunun 10 engel bloğu ve 1 tane de piyonu oluyor. Bu oyunda amaç, rakibin engellemelerine karşı bloklarla strateji geliştirmek. Doğru stratejiyle rakibinin başlangıç noktasına ulaşan kişi oyunu kazanıyor.

Mikado

Oyuncu sayısında herhangi bir sınırlama olmayan Mikado, 41 çubukla oynanıyor. Öncelikle çubukların hepsi bir demet halinde yere bırakılıyor. Ondan sonra ise oyuncular bu çubukları, diğerlerini kıpırdatmadan toplamaya çalışıyor. Çubuğu kımıldatan, yanarak sırasını diğer oyuncuya veriyor. Her çubuğun da puan olarak ayrı değeri bulunuyor. En fazla puanı toplayan kişi galip sayılıyor.

Tangram

Yaratıcı bir zeka oyunu olan tangramda, geometrik biçimli 7 adet parça bir araya getirilerek çeşitli formlar oluşturuluyor. Oyunda yer alan bu şekiller, bir kare, bir dikdörtgen ve farklı büyüklüklere sahip 5 üçgenden ibaret. Burada amaç, hedeflenen figürün bu 7 parçanın tamamı kullanılarak yapılması.

Sudoku

Günümüzde pek çok ülkede oynanan, çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgi gösterdiği popüler bir oyun. Oyunun amacı dokuzar hücreden oluşan 9 eşit kutuya bölünmüş bir alan üzerinde sayıları tekrar etmeyecek bir şekilde dizmek.

İsim-Şehir

Çocukların genel kültürünü geliştirmeye yönelik aktivitelerden biri olan isim-şehir oyununda belli bir standart yok. Oyuncular ellerindeki kağıda yan yana isim, şehir, bitki, hayvan, eşya vb. başlıklar belirliyor. Sonra bir harf seçip bu harfle başlayan isim, şehir, hayvan gibi başlıklar altında kelimeler buluyorlar. Her yazılan kelime için 10 puan alınıyor. Bir kelime başka bir oyuncuda çıkarsa puan 5’e düşüyor. En fazla puan toplayan kişi kazanıyor.

Kelime Avı

Çocukların kelime haznelerini ve telaffuzunu geliştirmeye yönelik bu oyun tamamen sözlü oynanıyor. Oyunculardan biri iki harfli bir hece veriyor. Diğer oyuncular ise bu heceyle başlayan 3 ya da 5 kelime buluyor. Bunu yerine getiren oyunu kazanıyor.

Kim-Kiminle

Kısa bir hikaye yazmaya dayalı oyunda çocukların yaratıcılıkları ön plana çıkıyor. En az dört kişiyle oynanan oyunda her oyuncu kağıdına kim, kiminle, ne zaman, nerede, ne yaptı, nasıl, kim gördü gibi başlıklar yazıyor. Ardından her oyuncu birine cevap yazıp kağıdını katlıyor ve yanındakine veriyor. Tüm sorular farklı kişiler tarafından yanıtlandığı için ortaya kısa bir hikaye çıkıyor.

Üçgen Peynir Dilimleri

İki kişilik bu oyunda ilk önce kağıdın üstüne noktalar koyuluyor. Ardından iki oyuncu sırayla karşılıklı olarak bu noktaları birleştirerek üçgen oluşturuyor. En fazla üçgen yapan oyuncu kazanıyor.

