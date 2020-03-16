Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi ekipleri, Ketenli Organize Sanayi Bölgesi'nde tarlada uçamayan bir leylek bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Adrese giden milli parklar görevlileri, leyleğin kanadından yaralı olduğunu belirledi.

Ekiplerce Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen leyleğin, tedavisine başlandı.

Tedavisi tamamlanan leyleğin yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.