Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında, ilk ve ortaokulların ara tatili öne çekildi. Bu süreçte kalabalıktan uzak durmak ve gerekli tedbirleri almak gerekiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, evde vakit geçirecek çocuklar için TÜBİTAK dergilerinin tamamının ücretsiz erişime açıldığını duyurdu.

Dergilere ulaşmak için tıklayınız

Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız.



Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK Dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık!



Bilim ve Teknik



Bilim Çocuk



Meraklı Minik



https://t.co/Cz6JEvocRC — Mustafa Varank (@varank) March 16, 2020

TÜBİTAK, öğrencilere ve okurlarına merak etme ve okuma isteği uyandırmak için yayınlarını ücretsiz sunuyor. Bilim ve Teknik dergisinin 1967, Bilim Çocuk dergisinin 1998 ve Meraklı Minik dergisi 2007’den bugüne oluşan arşivlerini ve güncel sayılarını PDF formatında sitede yayınlanıyor.

TÜBİTAK'ın dijital ortamdaki popüler bilim yayını Bilim Genç de ücretsiz sunulan yayınlar arasında.