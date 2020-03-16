TÜBİTAK dergileri öğrenciler için ücretsiz erişime açıldı
Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk, Bilim Genç ve Meraklı Minik dergileri, koronavirüs nedeniyle öne çekilen ara tatildeki çocuklar için ücretsiz erişime açıldı.
Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında, ilk ve ortaokulların ara tatili öne çekildi. Bu süreçte kalabalıktan uzak durmak ve gerekli tedbirleri almak gerekiyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, evde vakit geçirecek çocuklar için TÜBİTAK dergilerinin tamamının ücretsiz erişime açıldığını duyurdu.
Dergilere ulaşmak için tıklayınız
Koronavirüs tehlikesine karşı tedbirlerimizi almalı kalabalıklardan uzak durmalıyız.— Mustafa Varank (@varank) March 16, 2020
Bu vesileyle evde vakit geçirecek başta çocuklarımız için TÜBİTAK Dergilerinin tamamını ücretsiz erişime açtık!
Bilim ve Teknik
Bilim Çocuk
Meraklı Minik
https://t.co/Cz6JEvocRC
TÜBİTAK, öğrencilere ve okurlarına merak etme ve okuma isteği uyandırmak için yayınlarını ücretsiz sunuyor. Bilim ve Teknik dergisinin 1967, Bilim Çocuk dergisinin 1998 ve Meraklı Minik dergisi 2007’den bugüne oluşan arşivlerini ve güncel sayılarını PDF formatında sitede yayınlanıyor.
TÜBİTAK'ın dijital ortamdaki popüler bilim yayını Bilim Genç de ücretsiz sunulan yayınlar arasında.
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