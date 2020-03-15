Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fark etmediği cam kapıyı kırarak dışarı çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'da, berberde tıraş olduktan sonra kapıya yönelen kişi, fark edemediği kapıyı kırarak dışarı çıktı.
Adıyaman'da, berberde tıraş olduktan sonra cam kapıya yönelen kişi, fark etmediği kapıyı kırarak dışarı çıktı.
Kapcami Mahallesi'ndeki berberde meydana gelen olay güvenlik kameralarına yansıdı. Hafif yaralanan müşterinin yüzünde sıyrıklar oluştu.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan müşterinin sağlık durumu iyi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: cam kapı berber dükkanı AdıyamanSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 16:25
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