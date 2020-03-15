Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kayalıklardan düşen turisti JAK ekipleri kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kabak Koyu’nda kayalıklardan düşerek yaralanan yabancı uyruklu turisti, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
Hollanda’dan tatil yapmak için arkadaşları ile Fethiye'ye gelen Annevan Der Veen, Faralya Mahallesi’ndeki Kabak Koyu’nda yürüyüşe çıktı.
Yaklaşık 1 kilometre yürüyen Veen, deniz kenarına inmek isterken yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kayalıktan düştü.
Yaralanan Hollandalı turist 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timi yönlendirildi.
Kara ulaşımının zor olmasından dolayı ekipler yaralıya sahil güvelik botuyla ulaştı.
Ekipler, sol bacağında kırık olduğu belirlenen Veen’i sedyeyle alarak bota taşıdı.
Bota alınan Veen, koyda bekleyen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Veen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: yaralı turist kurtarıldı kabak koyuSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 16:06
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