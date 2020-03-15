AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 13.35'te 4,1 büyüklüğüde deprem meydana geldi.

Sarıntı, yerin 19 kilometre derinliğinde yaşandı.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde de hissedildi.