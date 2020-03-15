Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı
Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.
Mihalgazi ilçesi Sakarıılıca Mahallesi'nde park halindeki bir motosikletin çalınması ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızları yakalamaya yönelik yapılan çalışma sonrası Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş Şubesi ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ilçe jandarma karakoluna götürüldü.
Şüphelilerin ikametinde ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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