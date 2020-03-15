Haber Giriş: Kaynak: AA
Kruvaziyerle Alanya'ya gelen turistlere termal kameralı kontrol
[Fotoğraf: AA]
Bahama bayraklı "Serenissima" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Turistler, koronavirüs tedbirleri kapsamında termal kamerayla kontrol edildi.
Mısır'dan gelen ve Alanya Limanı iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 91 yolcu ve 52 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan personel ve yolcular, Hudutlar Sahil Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında termal kamerayla kontrol edildi.
Turistler, ilçe merkezi ile tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti.
"Serenissima" kruvaziyerinin, akşam saatlerinde Mısır'a gitmek üzere demir alması bekleniyor.
Etiketler: turist koronavirüsSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 14:38
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