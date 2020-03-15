Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde ikamet eden iki komşu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 56 yaşındaki L.Ç. silahla açılan ateş sonucu yaralanırken, 4 kişi ise darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.