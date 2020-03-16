Türkiye koronavirüs tehlikesine karşı sıkı tedbirler alıyor. Eğitim alanında alınan önlemler, şüphesiz bunların en önemli ayaklarından biri. İlköğretim okulları ve liselerde koronavirüs önlemleri kapsamında bir haftalık ara tatil başladı. Gelecek haftadan itibaren ise uzaktan eğitim sistemine geçilecek.

Ara tatil nasıl değerlendirilmeli? Aileler, sokağa çıkarılmaması tavsiye edilen çocuklara nasıl yaklaşmalı? Uzaktan eğitim sistemi öğrencileri nasıl etkileyecek? Sınav dönemindeki öğrenciler ne yapmalı? Merak edilen tüm soruları Eğitim Uzmanı Burçak Özel yanıtladı.

Ailelere büyük sorumluluk düşüyor

“Bu sürecin en büyük düşmanı panik… En büyük sorumluluk ise ailelere düşüyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde gördük ki marketlere akın edildi. Panik havası yaratıldı. Bu ailelerden, ebeveynlerden başlayan bir süreç… Çocuklar ailelerini rol model alıyor. Evde çok panik yaratan konuşmalar olursa çocuklar bunları kafalarında kurmaya başlayabilir. Ailesiyle konuşmayıp sosyal medyada ve internette izlediği videolarla birleştirebilir. Bu da kaygılarının artmasına sebep olur.

Şu an olağanüstü bir durum var. Ancak buna, daha kötü bir sonuca yol açmaması için alınan geniş çaplı bir önlem olarak bakılmalı. Aileler de çocuklarına olabildiğince sade ve gerçekçi bir şekilde koronavirüs tehlikesini anlatmalı. ‘Şu kadar vaka var, gün geçtikçe sayı artıyor’ diye değil… ‘Evet, dünya genelinde böyle bir durum var. Bazı ülkeler önlemini geç aldığı için onlarda virüs çok hızlı ilerledi. Ama bizim ülkemiz ilk günden beri önlemini erkenden aldı. Şu anda da ilerlememesi için tedbir alınıyor’ diye bir açıklama yapılırsa çocuklar için rahatlatıcı bir etkisi olacaktır.

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Evde vakit geçirmeye özen gösterilmeli

“Bütün bu önlemlerin sağlığımız için alındığını unutmamamız gerekiyor. Okulların tatil olması en önlemli tedbirlerden biri. Aileler bir hafta boyunca evde çocuklarla ne yapacakları konusunda endişelenebiliyor. Çünkü özellikle de küçük çocuklar daha fazla enerjilerini atmak istiyor. O yüzden nasıl olsa tatil, biraz gezelim diye düşünebiliyorlar. Bu esnada biraz dikkat etmek gerekiyor. Dışarı çıktıkları anda kalabalık ortamlara girilmesi bu virüsten korunma tedbirini yerine getirmiyor.

Önemli olan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da belirttiği gibi evde vakit geçirmeleri. Evde çocukların tek başına veya büyükleriyle beraber yapabileceği pek çok aktivite var. Bunlara internetten çok rahat ulaşabilirler. Kitap okumaya biraz daha yönelebilirler.”

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Uzaktan eğitim bir ilk olacak

“İkinci hafta uzaktan eğitim süreci başlayacak. Bu ilk defa pilot olarak Elazığ depreminden sonra okulların geç açılması sebebiyle çocukların mağdur olmaması için yapıldı. Şu anda da ulusal çapta -dünyada da bir ilk- tüm öğrencilere uzaktan eğitim verilecek.

Bunun programlaması yapıldı ama detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağı söyleniyor. Hangi sınıf, hangi saatte, hangi zaman diliminde ders yapacak? Çünkü ikiden fazla çocuk olan evde elbette çakışmalar olmaması gerekiyor. Eğitim hem Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla hem de TRT aracılığıyla verilecek. Tabii çalışan aileler dersler gündüz olursa nasıl olacak diye endişeli. Çünkü ilk defa uygulanacak bir sistem. Aslında öğrenciler internetten eğitime uzak değil. Çoğu öğrenci internetten eğitim videoları seyrederek destek almaya alışık.”

Öğretmenler, öğrencilerle etkileşim içinde olacak

“EBA’nın içinde her öğrencinin kendi portfolyosu var. Bu, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde güncellenmesi, yenilenmesi düşünülen bir programdı zaten. Öğrencilerin burada sınıf arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle etkileşimli bir biçimde konuşabilecekleri bir ortamları da var. O yüzden öğretmenlerin bu süreçte öğrencileri sistem üzerinden denetleyebileceğini düşünüyorum. Belirli bir öğretmen bir sınıfı alıp çocukları arayabilir ya da bir grup oluşturulabilir. Oradan dersimiz başlıyor diye haberleşebilirler. Sorumluluğunu bilen çocuklar için bu durum sıkıntı yaratmayacaktır. Nihayetinde ilk defa ve yeni bir durum olduğu için elbette çocuklarda heyecan olacak. Evden eğitimde katılımın, devam ve devamsızlığın da etkin bir şekilde takip edileceğini düşünüyorum.”

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Sınava girecek öğrenciler çalışmaya devam etmeli

“Sınava hazırlananların, sınav ertelenecek mi iptal mi olacak gibi soru işaretleri var. Sınav iptal olmaz ama ertelenebilir. İllaki sınava girecekleri için normal çalışma düzenlerinden ve disiplinlerinden vazgeçmemeleri gerekiyor. İlk baştaki hedefleri neyse aynı şekilde devam etmeleri lazım. Okullar tatil oldu, konular yetişmez diye düşünebilirler. İkinci dönemdeyiz ve zaten konuların çoğu bitti. Okullar açıldığı zaman çok rahat bir şekilde gerek ek derslerle gerek yoğunlaştırılmış ek kurslarla telafi mutlaka yapılacaktır. Hatta bu tatili biraz fırsat olarak bilip konu eksikleri varsa bunları da kapatabilirler. Bol bol soru çözebilirler. Aslında onlar için panik yapacak, endişe duyulacak bir durum yok.”