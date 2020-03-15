23 Mart'ta tüm öğrenciler uzaktan eğitim için ekran başına geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere 3 GB ücretsiz internet sağlanacak. Türk Telekom, EBA sisteminin kullanılması için ek 5 GB internet verecek.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç:

"EBA içeriğini çok rahat kullanmaları için bir kapasite yaptık, bu haftadan itibaren tanımlamalara başlıyoruz. Öğrencilerimiz kendilerine bir şey yapmasına gerek yok. Bu verilen kapasite sadece EBA için dikkat edelim başka içerikler için kullanmayalım."

Öğrenciler, ders tekrarlarına da sistem üzerinden erişebilecek

EBA yani Eğitim Bilişim Ağı, ilk kez yurt çapında kullanılacak. Öğrenciler, tüm içeriğe erişebilecek.

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan:

“Ders tekrarları, videolar, soru bankaları, sınav bankaları, kontrolden geçmiş oyunlar yarışmalar söz konusu.”

Öğrencilerin motivasyonunun bozulmaması önemli

Uzaktan eğitimde öğrencinin tıpkı sınıftaymış gibi dersi takip etmesi gerekiyor. Bu nedenle birinci kural motivasyon.

Prof. Dr. Levent Eraslan:

“Bireysel öğretim otokontrol gerektirir. Motivasyonla çok önemli yürür ve dikkat ister. Eğer bunları bir evde sağlayamazsak uzaktan eğitimin bir faydası olmuyor.”

Bu süreçte velilerin EBA'yı incelemesi oldukça önemli.

Prof. Dr. Levent Eraslan:

“Önemli olan anne, baba, çocuklar oturacaklar aynı okuldaymışçasına planlayacaklar. Bu yüzden önce anne babanın EBA sistemini bilmesi, çocukların da motivasyonunun artırılması, otokontrolün yoğunlaştırılması gerekmektedir.”