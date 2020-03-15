Van-Bahçesaray karayoluna 4 Şubat'ta çığ düştü. Mahsur kalan minibüste 5 kişi hayatını kaybetti. Kar kütlelerinin altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken ikinci kez çığ düştü. 36 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

Çığ altında kalan itfaiye eri Mehmet Can Daşdemir'i arama çalışmaları olumsuz hava koşullarına takıldı. Bölgede hava şartlarının iyileşmesiyle arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

3 gündür devam eden çalışmalar sonucunda Daşdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi, adli tıp kurumuna sevk edildi.

Otopsisi tamamlanan 28 yaşındaki Mehmet Can Daşdemir için Van'da cenaze töreni düzenlendi.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve yetkililer, acılı aileyi yalnız bırakmadı.

Görevinde henüz ilk yılında olan itfaiye eri için Akköprü Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Can Daşdemir'in cenazesi dualarla toprağa verildi.