Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evde kalın" çağrısı karşılık bulmaya başladı. Evde geçirilen süre arttı. Sosyal faaliyetler yerini evdeki aktivitelere bıraktı.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında kişiler vakitlerinin büyük bir kısmını evde geçiriyor. Evdeyken teknolojiyle geçirilen süre de artıyor. Birçoğu film izlemeyi ya da müzik dinlemeyi tercih ediyor. Uzun süre görüşülmeyen akrabalarla telefonla konuşulabilir. Uzmanlar, evdeyken aile ile daha fazla vakit geçirilmesini öneriyor.

Evde geçirilen süre, daha önce vakit bulunamadığı için yapılamayan hobiler için bulunmaz bir fırsat.

Uzm. Psikiyatr Dr. Nagihan Saday Duman, "Hobiler bu noktada etki sağlıyor. Biz buna davranışsal motivasyon diyoruz. Bununla birlikte düşüncelerimizi de yumuşatırsak alın size psikolojik sağlamlık." ifadelerini kullandı.

İbadet etmek de evde yapılabilecekler arasında yer alıyor.

Haber: Şeyma Bay

Kamera: Mert Karacan