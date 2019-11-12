Yıllardır birçok sanatçı tarafından seslendirilen ve dizi ve filmlere fon müziği olarak renk katan "Tombulacık Halimem" türküsü, yıllardır Bolu türküsü olarak biliniyordu.

Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği üyeleri, TRT'ye konuyla ilgili itirazda bulundu. Türkünün Bolu değil Zonguldak türküsü olduğunu belirttiler.

TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulunun incelemeleri sonucu, türkünün Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğu belgelendi.

Yani Bolu ile özdeşleşen "Tombulacık Halimem" türküsünün, aslında Devrek'e ait olduğu ortaya çıktı.

Böylece karşılıksız bir aşkı anlatan türkü, ait olduğu topraklara teslim edildi.

Haber: TRT Haber