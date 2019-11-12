TRT, "Tombulacık Halimem" türküsünün Zonguldak'a ait olduğunu belgeledi12 Kasım 2019 Salı 15:53 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 16:27
"Tombulacık Halimem" türküsü yıllardır bir Bolu türküsü olarak biliniyordu. Ancak, TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulunun incelemeleri sonucu, türkünün Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğu belgelendi.
Yıllardır birçok sanatçı tarafından seslendirilen ve dizi ve filmlere fon müziği olarak renk katan "Tombulacık Halimem" türküsü, yıllardır Bolu türküsü olarak biliniyordu.
Devrek Rüştü Onur Sanat ve Kültür Derneği üyeleri, TRT'ye konuyla ilgili itirazda bulundu. Türkünün Bolu değil Zonguldak türküsü olduğunu belirttiler.
TRT Türk Halk Müziği Repertuvar Kurulunun incelemeleri sonucu, türkünün Zonguldak'ın Devrek ilçesine ait olduğu belgelendi.
Yani Bolu ile özdeşleşen "Tombulacık Halimem" türküsünün, aslında Devrek'e ait olduğu ortaya çıktı.
Böylece karşılıksız bir aşkı anlatan türkü, ait olduğu topraklara teslim edildi.
Haber: TRT Haber