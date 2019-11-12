Şırnak'ın İdil ve Güçlükonak ilçeleri arasında bulunan Cehennem Deresi, muhteşem doğasıyla saklı kalmış bir köşe. Özellikle Dicle Nehri ile Cehennem Deresi'nin kesiştiği nokta, bölgedeki köylülerin ekmek kapısı.

Cehennem Deresi'ndeki berrak sularda, balık bereketi de yaşanıyor. Balıkların en büyük kaynağı ise nehre akan ve Balık Çeşmesi olarak bilinen yer.

Kış aylarında soğuk sudan korunmak için yer altına uzanan çeşmenin baş kısmına giden balıklar, baharda tekrar nehir suyuna çıkıyor. Ancak uzmanlar bölgede balık neslinin devamı için bilinçsiz avlanmaya karşı uyarıyor.

Cehennem Deresi'nin gün geçtikçe daha çok tanınması ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olması bekleniyor.

Haber: Hamdullah Avcı