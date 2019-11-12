Türkiye
Sürücülere güvenli sürüş için 5 ipucu12 Kasım 2019 Salı 14:22 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 14:27
Emniyet Genel Müdürlüğü, trafikte güvenli sürüş için sürücülere ipuçları verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, güvenli sürüş için 5 konunun önemine işaret edildi.
- Aracınızın standart kilometre bakımını yaptırın.
- Aracın yol ile bağlantısını sağlayan lastiklerin düzenli kontrolünü yapın.
- Hava filtresi performansını gözden geçirin.
- Elektrik tesisatını kontrol ederek far ayarını yaptırın.
- Araçta bulunan motor yağı, fren hidroliği, soğutma suyu gibi tüm sıvıların yeterli miktarda olup olmadığını kontrol edin.
Kaynak: TRT Haber