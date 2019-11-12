Emniyet Genel Müdürlüğün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, güvenli sürüş için 5 konunun önemine işaret edildi.

- Aracınızın standart kilometre bakımını yaptırın.

- Aracın yol ile bağlantısını sağlayan lastiklerin düzenli kontrolünü yapın.

- Hava filtresi performansını gözden geçirin.

- Elektrik tesisatını kontrol ederek far ayarını yaptırın.

- Araçta bulunan motor yağı, fren hidroliği, soğutma suyu gibi tüm sıvıların yeterli miktarda olup olmadığını kontrol edin.

Kaynak: TRT Haber