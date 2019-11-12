Türkiye

Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi

12 Kasım 2019 Salı 13:03 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 15:28

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.