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Tekirdağ'da 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi12 Kasım 2019 Salı 13:03 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 15:28
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 910 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bazı araçlarda gümrük kaçağı sigara bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, takibe aldığı 2 kamyonet ve 1 otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen araçlarda 2 milyon 910 bin gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi kaçak makaron