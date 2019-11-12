Türkiye
Cizre'de 1,5 ton kaçak çay ele geçirildi12 Kasım 2019 Salı 12:18 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 12:35
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 1,5 ton çay ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Sur Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen 1,5 ton çay bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
[Fotoğraf: İHA]
Kaynak: AA
Etiketler: şırnak'ın Cizre ilçesi kaçak çay