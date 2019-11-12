Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli sorumlular tarafından ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mardin, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonda üsteğmen G.E., E.Y., M.B. ve Y.K., astsubay M.K., R.S., E.Ü. ve B.K. ile uzman çavuş A.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı.

Astsubay S.H. ve V.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA