10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı12 Kasım 2019 Salı 11:25 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 11:37
Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'nin gizli askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli sorumlular tarafından ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen 12 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mardin, İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonda üsteğmen G.E., E.Y., M.B. ve Y.K., astsubay M.K., R.S., E.Ü. ve B.K. ile uzman çavuş A.Y. ve Ş.Y. gözaltına alındı.
Astsubay S.H. ve V.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA