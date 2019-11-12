Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki bir yakıt tankerinde ve deponun çeşitli yerlerinde yaklaşık 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt buldu.

[Fotoğraf: AA]

Akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla E.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA