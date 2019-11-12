Türkiye
Adana'da 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi12 Kasım 2019 Salı 10:56 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 11:19
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir depoda yaklaşık 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşiloba Mahallesi Metal Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğunu tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, park halindeki bir yakıt tankerinde ve deponun çeşitli yerlerinde yaklaşık 16 ton kaçak karışımlı akaryakıt buldu.
[Fotoğraf: AA]
Akaryakıt kaçakçılığı iddiasıyla E.B. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler: kaçak akaryakıt gözaltı Adana