Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İzmir, Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kaynak: AA