Lösemiyle 9 yıl mücadele ettikten sonra 8 ay önce Ankara'da yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuşan 17 yaşındaki Mehmet Çalışır, yarıda bıraktığı okuluna yeniden başlayarak tıp fakültesini kazanmanın hayalini kuruyor.

Şanlıurfa'da yaşayan ve 2010'da lösemi tanısı konan Mehmet Çalışır, 3 yıl Gaziantep'te tedavi gördü. O yıllarda ilkokulda okuyan ve eğitimine ara vermek zorunda kalan Çalışır'ın vücudu tedaviye olumlu yanıt verdi.

Tam iyileştiğini düşünürken hastalığı nükseden genç, 2016'da babasıyla Ankara'ya gelerek bu kez Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şifa aradı.

Uzun süre hastanenin Pediatrik Hematoloji Bölümü'nde gözetim altında kalan ve farklı tedaviler uygulanan Çalışır'ın kök hücre nakli olmasına karar verildi. Uygun iliğin bulunmasıyla 8 ay önce nakil gerçekleştirilen Çalışır, zor günlerin ardından hastalığı yendi.

Tedavi süresinde yaşadıklarını anlatan 17 yaşındaki Mehmet Çalışır, 3 kardeşi'nin kendisini Şanlıurfa'da beklediğini söyledi. Bir an önce ailesinin yanına dönmek istediğini belirten Çalışır, tedavi sürecinde hayattaki her şeyin kıymetini daha iyi anladığını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Doktor olmaya karar verdim"

Çalışır, "İnsan bu hastane odasında kafayı taktığı şeylerin ne kadar basit olduğunu anlıyor. Burada halime şükretmeyi öğrendim. Zor günler yaşadım ama çok şükür sağlığıma kavuştum. Eli, kolu, bacağı olmayan insanlar var, onları düşündüm" dedi.

Hayalinin yarıda bıraktığı eğitimini tamamlayıp tıp fakültesini kazanmak olduğunu anlatan Çalışır, "Lösemi hastalarıyla ilgilenmeyi, onlarla beraber olmayı hayal ediyorum. Eskiden futbolcu olmak istiyordum ama hastanede insanların nelerle mücadele ettiğini görüp onların yaşadıklarına tanık olduktan sonra doktor olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa Çalışır da oğluyla yıllardır mücadele verdiklerini, evladının sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Mustafa Çalışır, "Evladım çok zor günler yaşadı. Dile kolay, neredeyse 10 yıl geçti ama inşallah o günler geride kaldı. İnşallah hastanedeki diğer arkadaşları da kısa zamanda sağlığına kavuşur. Oğlum burayı gördükten sonra çocuklara hizmet etmek için doktor olmak istiyor. Onu doktor olarak görmek tabii beni gururlandırır" diye konuştu.

"Hastalarımızı sağlıklı görmek mutluluk verici"

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği eğitim görevlisi Doç. Dr. Mehmet Sinan Bal ise, Mehmet Çalışır'ın tedavi sürecine ilişkin bilgi verdi.

Çalışır'ın ilk etapta Pediatrik Hematoloji Bölümü'nde, daha sonra da kendileri tarafından Hematoloji Kliniği'nde takip edildiğini aktaran Bal, hastaya iki kür akıllı ilaç vererek kemik iliğindeki kalıntı hastalığı ortadan kaldırdıklarını dile getirdi.

Kök hücre naklinin 8 ay önce gerçekleştirildiğini belirten Bal, "Şu an Mehmet hastalığı yendi diyebiliriz. Ancak nakil yaptıktan sonraki ilk 6 ay ve ilk bir yıl, hastalığın geri gelmesi açısından çok önemli. Bir yıldan sonra 3 yıl, daha sonra 5 yıl. 5 yıldan sonra hastalığın geri gelme ihtimali çok düşük ama en önemli süreç 1 yıl diyebiliriz. Biz de zaten hastayı takip ediyoruz" dedi.

Bal, hastalarını sağlıklı görmenin mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, "Bu hissi kelimelerle anlatamam. İnşallah bu hastanın üniversiteye gittiğini, evlendiğini, çocuk sahibi olduğunu göreceğiz. Böyle o kadar çok hastamız var ki" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA