Edirne sulak alan ve verimli toprakları nedeniyle göçmen kuşların önemli göç yolları ve durakları arasında bulunuyor.

Pek çok leylek geçmişte kondukları yerlere gelmeye başladı.

Leyleklerin yuva kurduğu alanlardan biri de Balkan Savaşları sırasında da hizmet veren, daha sonra yıkılan Edirne Askeri Hastanesinin geriye kalan tek duvarı.

Bölgede pek çok çam ağacı, elektrik direği üzerindeki yuvaların yanı sıra tarihi hastanenin yadigar kalan tek duvarında da her geçen yıl leylek yuvası artıyor.

Kaynak: AA