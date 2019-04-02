Bağcılar Lokman Hekim Özel Eğitim ve Uygulama Okulu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliğiyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla "Otizmin Farkına Var" etkinliği düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektör Yardımcısı Oğuz Çetinkaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı Hülya Çalışkan, Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Nehir Merinoslu, okul yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Otizmlilerin yüzde 10'u üstün zekalı"

Otizmle ilgili sunum gerçekleştiren Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Merinoslu ise otizmin belirtileri üç yaşına kadar ortaya çıkan nörogelişimsel farklılık olarak tanımlandığını dile getirdi.

Merinoslu, otizme, genetik faktörlerin yol açtığını, bunun yanı sıra uzmanların çevresel tetikleyicilerin de etkili olduğu yönünde çalışmaları bulunduğunu aktardı.

Otizmli olan insanların fiziksel olarak diğer insanlardan farklı olmadığını ifade eden Merinoslu, "Genelde otizmliler, ileri zeka seviyesine sahip özel yetenekli kişiler olarak bilinirler fakat bu otizmlilerin sadece yüzde 10'unu kapsıyor. Buna saman sendromu diyoruz. Daha özel yetenekli, daha üstün zekalı kişiler." ifadelerini kullandı.

Otizmin tek çaresinin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu belirten Merinoslu, Danimarka'da yapılan ve açıklanan son araştırmaya göre aşıların otizme neden olmadığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Otizmli öğrencilerden Ada Akgül sunduğu etkinlikte okul öğrencileri sahnede spor, halk oyunları, müzikal gösteriler yaptı. Ayrıca öğrencilerden oluşan Gökkuşağının Rengi müzik grubu mini konser verdi.

Ayrıca kültür ve kongre merkezinin fuaye alanında öğrencilerin eserlerinden oluşan resmi sergisi açıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar, aileleri ve çok sayıda kişi, otizme dikkat çekmek amacıyla Ali Şelli Parkı'ndan Rabia Meydanı'na yürüdü.

Kentin bazı protokol üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, otizmli çocuklar onlarla birlikte ellerini boyayarak beyaz kumaşa bastı ve gökyüzüne mavi balon bıraktı.

"Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir"

Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizmli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ve otizm konusunda farkındalığın ve duyarlılığın artması amacıyla etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Otizmde erken tanının çok önemli olduğunu vurgulayan Bilici, "Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Fark edilip destekleyici politikalarla desteklenmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar yaratabiliriz. Çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviye getirmek mümkün olabilmektedir." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da da Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Adıyaman Valiliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş için, bir grup Adıyaman Lisesi önünde toplandı.

Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Develi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, daire müdürleri, il merkezinde eğitim gören otizmli çocuklar ve ailelerinin yer aldığı grup, otizmli çocuklardan oluşan mehter takımı eşliğinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne yürüdü.

Grup daha sonra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde otizme dikkat çekmek için gökyüzüne mavi balonlar bıraktı.

Farkındalık için klip hazırlandı

Öte yandan Adıyaman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli sosyal hizmet uzmanı Yasemin Özdemir, otizme dikkat çekmek amacıyla klip hazırladı.

Sağlık çalışanı 15 arkadaşıyla çekilen klibi Sağlık Bakanlığına göndermeyi planlayan Özdemir, toplumsal bilinç oluşturmak istediklerini belirtti.

Klipte "Otizmde sözel olan ve sözel olmayan iletişimde problem vardır. Çocuğunuz göz temasından kaçınıyorsa, dönen objelere ilgi duyuyorsa ve zamanında konuşmadıysa otizmli olabilir. Otizmin çaresi erken tanıdır." bilgileri aktarılıyor.

Bursa

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki okullarından alınan otistik öğrenciler, polis korteji eşliğinde Nilüfer ilçesindeki Bursa Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesine getirildi.

Çocuklar burada Narkotik Suçlarla Mücadele, Olay Yeri İnceleme ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin hazırladığı stantları gezdi.

Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara NARKOTİM yeleği giydiren Ak, onları motosikletlere bindirdi.

Programda, özel eğitimli narkotik köpekleriyle çocuklar için çeşitli gösteriler gerçekleştirildi.

Eskişehir

Eskişehir Valiliği koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi (AÜ), Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Otizm Farkındalık, Tarama ve Müdahale Projesi: Eskişehir Modeli" iş birliği protokolü imzalandı.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, otizmde erken teşhisin önemine değindi.

Her çocuğun, en iyi eğitimi almasının öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Çakacak, "Otizmin bugün için bilinen tek tedavisi özel eğitimdir. İş birliği protokolü ile Eskişehir genelinde otizmin toplum tarafından daha fazla ve doğru bir şekilde bilinirliği sağlanacak, otizmi erken tespit etmek ve yerel düzeydeki imkanlar doğrultusunda kapsamlı ve doğru müdahaleler sunmak mümkün olacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Kütahya

Kütahya'da, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla şehir merkezinde yürüyüş düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonundaki yürüyüş için Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen protokol üyeleri, otizm ile ilgili dernekler ve öğrenciler, üzerinde otizm hakkında sosyal mesajlar içeren dövizlerle Karagöz Camisi'ne kadar yürüdü.

Katılımcılar ile çocuklar, otizmin simgesi haline gelen mavi renkli balonları havaya bıraktı.

İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte otizmli bireyler ve aileleri bando eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar ellerinde mavi balonlar ve "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü","Otizmin farkındayız, çözümde bir aradayız" yazılı pankartlar taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdür Vekili Nadir Maşalacı, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, bugün farkındalık yaratmak için bir araya geldiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gezici Sahnesi'nde yapılan ve otizmde farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlikte Karabağlar Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Ritim Grubu öğretmenleri, Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki çocuklar sahne aldı, Aşuk ile Maşuk gösterisi gerçekleştirildi.

Otizmliler etkinlikte dans ederek eğlendi.

Yürüyüşe katılanlar taşıdıkları mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Denizli

Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Denizli'de otizmli bireylerin oluşturduğu mehter takımı gösteri sundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte Denizli Valiliğinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na "farkındalık yürüyüşü" yapıldı.

Sivil toplum kuruluşları temsilcileri, otizmli çocuklar ve aileleri ile vatandaşların katıldığı yürüyüşte, "Otizm eksiklik değil farklılıktır", "Farklılıkları birlikte fark edelim", "Hayatı paylaşmak için engel yok", "Özeliz, farklıyız, farkında mısınız?", "Geç olmadan farkına varalım" yazılı pankartlar taşındı.

Etkinlikte, otizmli bireylerden oluşan İsmail Tosunoğlu Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Mehter Takımı, mini konser verdi.

Otizmli çocuklar, müzik eşliğinde çeşitli oyunlarla keyifli anlar yaşadı.

Etkinlik sonunda otizmi simgeleyen mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Manisa

Manisa'da da Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'da etkinlik düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından "Otizm engel değil, sadece farklılıktır" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kentteki bazı okullardan özel eğitim öğrencilerinin katılımıyla otizmli çocuklara yönelik, palyaço, el ve yüz boyama etkinliği ile dans gösterisi yapıldı.

Etkinlikte otizmli bir kişinin dünyayı nasıl gördüğünü deneyimlemek isteyen vatandaşlar, "sanal gerçeklik gözlüğü"nü takarak, otizmli bireyleri anlamaya çalıştı.

Etkinlik sonunda mavi balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Uşak

Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Uşak Belediyesi önünden başlayıp 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar süren yürüyüşün ardından otizmli çocuklardan oluşturulan bando takımı gösteri yaptı.

Etraftakilerin ilgiyle izlediği bando gösterisiyle etkinlik son buldu.

Çorum

Çorum 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Türk bayrağı ile otizmin simgesel rengi olan mavi renkte balon dağıtıldı.

"Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı pankartlarla harekete geçen vatandaşlar, İnönü Caddesi'nden kentteki bir AVM'ye kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından otizmli çocuklara yönelik düzenlenen kurslarda üretilen el işlemesi ürünlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Etkinlikte ayrıca otizmli çocukların, taleplerini içeren notlar bırakmaları için dilek ağacı oluşturuldu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Vekili Oğuzhan Ocak, Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Levent Tuzcu ile otizmli çocuklar ve aileleri katıldı.

Kastamonu

Kastamonu Kışla Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türk bayrağı ve balonlar hediye edildi.

"Otizmliyim, farklı bir yeteneğim", "Somut düşünürüm", "Otizmi fark et, kabul et, bizimle yürü" yazılı pankartlarla harekete geçen otizmli çocuklar ve vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda toplanan grup, mavi renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Özer Hızarcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada kalabalık bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sinop

Sinop'ta, "Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde toplanan vatandaşlara, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türk bayrağı ve balonlar hediye edildi.

İskele Meydanı'na kadar yürüyen grup, burada fotoğraf çektirerek, mavi renkteki balonları gökyüzüne bıraktı.

Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Melih Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, otizmli çocuklara sahip çıkmalarının görevleri olduğunu belirtti.

Otizme dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü düzenlediklerini ifade eden Keleş, vatandaşları bu konuda daha duyarlı olmaya devam etti.

Kaynak: AA