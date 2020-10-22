Antalya'da dün etkili olan sağanak, fırtına ve dolu kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağmurda ıslanan bir köpeği gören genç, yanına çömelip şemsiyesiyle onu korumaya çalıştı.

Sokak köpeğinin ıslanmasına engel olan gencin takdir toplayan bu davranışı, çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.