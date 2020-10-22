Pandemi nedeniyle alışkanlıklarımızın hızla değişmeye devam ettiği bir dönemden geçerken ulaşım tercihlerimiz de bu durumdan etkilendi.

Aylarca evlere kapandık. Belki dışarıda basit bir yürüyüşün, açık havada nefes alabilmenin ne kadar değerli olduğunu hatırladık. Şimdi caddelere ve sokaklara yeni normalin yeni özgürlük duygusuyla çıkıyoruz. Bunu yaparken de mümkün olan her şekilde açık havadan yararlanmaya çalışıyoruz.

Birçok kişi hem toplu taşımadan bulaşabilecek virüs riskine karşı tedbir olarak, hem de daha fazla hareket edebilmek için bisiklet ve elektrikli scooter gibi ulaşım araçlarına yöneldi. Önceden belki keyfi olarak kullanmayı tercih ettiğimiz bu araçlar, şimdi hayatımıza daha fazla entegre olmuş durumda.

Özellikle yaz ayları boyunca yollarda daha çok görmeye başladığımız bu ulaşım araçları kullanıcılara göre toplu taşımadan daha güvenli.

“Pandemi başladığından beri bisiklet sürmeyi daha da sevdim”

Bisiklet, senelerdir kullanandan pandemiyle birlikte tercih edenine kadar birçok kişinin gözdesi haline geldi. Onlardan biri olan Hüseyin Tahmaz şunları söyledi:

“Bisiklet zaten bireysel bir araç olduğu için hiç kimseyle temas etmek gibi bir riskimiz yok. Uzak ve yokuş olan yerlere bile zaman zaman, o teması yaşamamak için bisikletle gitmeye başladım.”

Özellikle yaz ayları boyunca yollardaki yerini almış olan bu ulaşım araçları vatandaşa göre toplu taşımadan daha güvenli.

Pandemi sürecinde temassız yolculuğa olanak sağlayan elektrikli scooter sahipleri durumdan memnun. Bu araçları şu an için kiralayarak kullananlarsa kendilerine elektrikli scooter edinmek istediklerini dile getiriyor. Bu isimlerden biri de Ali Kaya. Kaya pandemi nedeniyle evi ve iş yeri arasındaki ulaşımı elektrikli scooter ile sağladığını söylüyor:

“Güvenlik görevlisiyim. İşe scooter ile gidip geliyorum. Gültepe’de oturuyorum, Beşiktaş’a gelmem en fazla 20 dakika sürüyor. Kullanışlı bir araç. Pandemi döneminde de sağlık açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Şu anda günlük olarak kiralıyorum, yakın zamanda da almayı düşünüyorum.”

Doğru tedbirlerle kış aylarında da kullanılabilir

Kış aylarında bisiklet ve elektrikli scooter kullanımı azalacak mı, şu an için kesin bir şey söylemek zor. İstanbullular gerekli tedbirleri alarak, dikkatli bir şekilde kullanmaya devam edebileceğini söylüyor. Ayrıca İstanbul’da bu araçları kullanmayı engelleyecek kadar çetrefilli bir kış görülmediğini söyleyen de var.

Kış aylarında bisiklet ve elektrikli scooter kullanımından vazgeçmek istemeyenler için, kıyafet tercihlerinin nasıl olabileceğini outdoor sektöründe satış temsilciliği yapan Emre Demirel’e sorduk.

“Kış aylarında bisiklet ve elektrikli scooter gibi araçları kullanmayı tercih eden müşterilerimiz genelde bizim hard shell ve soft shell dediğimiz kabuk ceketler kullanıyorlar. Bunların özelliği de dış etkenlerden bedeni korumasıdır. Soft shell rüzgardan, hard shell yağıştan ve rüzgardan korurlar. Ayrıca bunları gündelik kıyafetlerin üstüne de giyebilirler.”

Demirel sözlerine şu şekilde devam etti:

“Şehirde görebileceğiniz yağış tiplerinde uzun süre yağış altında kalmıyorsanız soft shell işinizi gayet uygun şekilde görecektir. Ancak uzun süre yağış altında kalacaksanız, su geçirmezliği yüksek olan ürünler tercih etmek daha mantıklı olur.”

Bisikletli yaşam tarzı yükselişte

Bisiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Esat Emanet de, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada bisiklet kültürünün pandemi ile daha da belirgin ve değerli bir pozisyona yükseldiğini söyledi.

Yaz ayları ve toplumsal reaksiyonların Türkiye'de ve dünya genelinde netleşmesiyle bisiklete olan ilginin ciddi anlamda arttığına işaret eden Emanet, şunları söyledi:

"Sektörümüzde mevsimsel eğilimlerin belirleyici olduğu akım, 2020 için çok daha genele yaygın bir trend gösteriyor. Farklı kesim ve yaş grupları, altyapının da iyileşmesi ile birlikte bisikletli yaşamı daha fazla tercih eder hale geldi. Hükümetimiz de belirli kriterler çerçevesinde bisiklete erişimi destekleyen kararları yürürlüğe koyarak aynı anda bisiklet sanayini ve kullanıcısını destekler bir iklimi oluşturdu."

Haber: Zeynep Hazal Bayraktaroğlu

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

