Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikan Bloomberg'in sorularını yanıtladı.

Bakan Akar, S-400 hava savunma sisteminin bağımsız olarak konuşlandırılacağını belirterek, şunları söyledi:

"S-400’ler halihazırda NATO içerisinde olan S-300’ler gibi ayrı bir sistem olarak kullanılacak. Temin edilen her savunma teçhizatı test ve sistem kontrolünü içerir."

Hulusi Akar, "Bugüne kadar sadece Rusya Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun şekilde cevap verdi" açıklamasını yaptı.

Akar, Patriot'lar için ABD'yi işaret ederek, "Fransa-İtalya ortaklığında yapılan bir savunma sistemi için görüşmeler yapıyoruz, ABD'den de Patriot'ları uygun koşullar altında alabiliriz" dedi.

Akar, Türkiye'nin, NATO bünyesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğine dikkat çekti, müttefiklerden de güvenlik endişelerini anlamasını ve buna cevap vermesini beklediğini vurguladı.

Bakan Akar, S-400’lerin bir ihtiyaç olduğunu, S-400 almanın Ankara’nın NATO’dan uzaklaştığı anlamına gelmeyeceğini bir kez daha vurguladı.