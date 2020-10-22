Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca 7 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
[Fotoğraf: Twitter/@drfahrettinkoca]
Sağlık Bakanı Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini açıkladı.
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti.
Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.
İZMİR, GAZİANTEP, KAHRAMANMARAŞ, ESKİŞEHİR, DENİZLİ, ADIYAMAN, AYDIN toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım. pic.twitter.com/qwpIvIF6e0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 21, 2020
Etiketler: Fahrettin KocaSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:26
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