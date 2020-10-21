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İçişleri'nden 'sokağa çıkma kısıtlaması' haberlerine yalanlama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebileceği" iddiasına ilişkin haberin tamamen asılsız olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Reuters kaynaklı 'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."
Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 21, 2020
Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir.
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