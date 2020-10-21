Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kimin savaş istediği bellidir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Paşinyan’ın 'Karabağ’da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesanbından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ’da diplomatik çözüm yok" açıklamasına tepki gösterdi.
Ermenistan'ın bu sözlerle niyetini ortaya koyduğunu belirten Kalın, "Kimin savaş istediği bellidir" dedi.
İbrahim Kalın'ın açıklaması şu şekilde:
"Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir"
Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 21, 2020
Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir:
Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir.
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