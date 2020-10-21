Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesanbından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ’da diplomatik çözüm yok" açıklamasına tepki gösterdi.

Ermenistan'ın bu sözlerle niyetini ortaya koyduğunu belirten Kalın, "Kimin savaş istediği bellidir" dedi.

İbrahim Kalın'ın açıklaması şu şekilde:

"Paşinyan’ın “Karabağ’da diplomatik çözüm yok” açıklaması, Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya’ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir"