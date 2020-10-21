Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde TSK’nın yaptığı arama-tarama ve keşif/gözetleme çalışmaları kapsamında PKK’ya ait silah ve mühimmatlar tespit edildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak kuzeyindeki operasyonlara hız kesmeden devam ediyoruz. Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit etti.https://t.co/pr3TeQP5i9 pic.twitter.com/8c0eq5SVF7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2020

Arama tarama faaliyeti sonucunda, 1 A/T-4 Lançer, 1 havan namlusu, 59 havan mühimmatı, 7 top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 Doçka sehpası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.