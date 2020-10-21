Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hakurk'ta teröristlerin cephaneliği ele geçirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak’ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde PKK’nın kullandığı sığınak, barınak ve mağaralara yönelik operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde TSK’nın yaptığı arama-tarama ve keşif/gözetleme çalışmaları kapsamında PKK’ya ait silah ve mühimmatlar tespit edildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak kuzeyindeki operasyonlara hız kesmeden devam ediyoruz. Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK’ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit etti.https://t.co/pr3TeQP5i9 pic.twitter.com/8c0eq5SVF7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2020
Arama tarama faaliyeti sonucunda, 1 A/T-4 Lançer, 1 havan namlusu, 59 havan mühimmatı, 7 top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 Doçka sehpası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Etiketler: Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:25
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