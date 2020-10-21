Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Büyükelçi Cutajar, Erdoğan'a güven mektubu sundu.



Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.

