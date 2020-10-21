Haber Giriş: Kaynak: AA
Malta'nın Ankara Büyükelçisi'nden Erdoğan’a güven mektubu
[Fotoğraf: AA]
Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Büyükelçi Cutajar, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Cutajar, bazı büyükelçilik mensuplarını da Erdoğan'a takdim etti.
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 15:39
Son Haberler
- 15:49
- 15:42
- 15:35
- 15:36
- 15:52
Sıradaki Haber
Moskova'da Karabağ görüşmesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz