Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Mazgirt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda teröristlerin kullandığı 2 sığınak ve çok sayıda patlayıcı madde imha edildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mazgirt kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınak imha edildi.
Sığınakta 75 kilo amonyum nitrat, 1 EYP devre kartı, 5 adet EYP anahtar sistemi, 1 adet EYP basma düzeneği, 1 adet el telsizi, 3 adet 6'lı pil bloğu, 1 adet büyük tüp, 120 metre kablo, 50 metre branda, 10 litre benzin, 20 adet örgütsel kitap, 4 adet şemsiye, 8 çift mekap ayakkabı, 7 adet terörist kıyafeti, 3 yağmurluk, 7 sırt çantası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliği bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 15:02
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