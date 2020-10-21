AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında, "Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret etmek vicdansız bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.

HDP'li Tosun'u kınadıklarını vurgulayan Çelik, açıklamasında şunları kaydetti;

"Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına isyan eden ve “evladımı istiyorum” diyen annelere “satılmış” demek ahlak ve vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık görevidir.

Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır. Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir."

Olay

Bir grup partiliyle 19 Ekim'de HDP İl Başkanlığı binasına giden Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etmiş, bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşanmış, olayın büyümesini polisler önlemişti.

Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirmişti.

Dağa 17 yaşında kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş, dün partisinin il binasından çıkarken kendilerine hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş'ın suç duyurusunu değerlendiren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tosun hakkında, soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Öte yandan, HDP'li Tosun, terör soruşturması kapsamında yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.