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HDP'li milletvekilinden Diyarbakır annelerine hakaret
[HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun. Fotoğraf: İHA]
HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, partisinin İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere hakaret etti.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 413'üncü gününde devam etti.
Bir grup partiliyle HDP İl Başkanlığına gelen Remziye Tosun, partiden çıkarken evlatları için nöbet tutan ailelere hakaret etti. Bunun üzerine ailelerle HDP'li Tosun arasında gerginlik yaşandı.
Gerginliğin büyümesini polisler önledi.
Evlat nöbeti tutan aileler de Remziye Tosun'a tepkilerini, "Kahrolsun HDP" ve "Kahrolsun PKK" sloganlarıyla dile getirdi.
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