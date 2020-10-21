CHP'nin "Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri Faaliyet Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, partinin 12 Ekim 2020 tarih itibariyle üye kütüğünde kayıtlı 1 milyon 256 bin 231 asıl üyesi bulunuyor.

Partinin toplam üye sayısının 420 bin 529'u kadın üyelerden, 1990 doğumlu olanlar temel alınmak kaydıyla 124 bin 604'ü ise genç üyelerden oluşuyor.

Online üyelik sistemi ilgi görüyor

CHP'nin Eylül 2014'te gerçekleştirilen 18. Olağanüstü Kurultay'da aldığı karar sonrası "http://uyelik.chp.org.tr" adresinden 8 Temmuz 2014'te hizmete açtığı "CHP Online Üyelik Sistemi" de partililerden ilgi görüyor.

Başvurularda uygunluk kriterleri değerlendiriliyor

"Genel Merkez Üye Yazım Birimi" tarafından alınan üyelik başvurularında, uygunluk kriterleri değerlendiriliyor.

Değerlendirme sürecindeki başvurular, Yargıtay kontrolü, varsa CHP geçmişi, mobil aidat ödeme uygunluk durumu, sisteme girilen kişisel bilgilerin doğruluğu, eklenen fotoğrafın uygunluğu ve herhangi bir siyasi partiye üye olmaya uygunluk durumları açısından kontrolden geçiriliyor.

Bugüne kadar 143 bin 852 kişi üyelik için başvuruda bulundu

CHP'de Online Üyelik Sistemi'nden 8 Temmuz 2014 tarihinden bugüne kadar 143 bin 852 kişi üyelik için başvuruda bulundu.

Bunlardan 57 bin 781 kişi asıl üye olarak kütüğe kaydedilirken, 7 bin 334 kişinin üyelik işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Raporda üyelik süreçleri bu aşamada eksik olan 64 bin 426 kişinin üyelik işlemlerinin de sürdüğü kaydedildi.

44 ilçede 50'den az üye

Raporda, CHP'nin il ve ilçe bazında üye dağılımlarına da yer verildi.

Buna göre partinin en fazla üyesi 272 bin 912 ile İstanbul'da. Bunu 159 bin 638'le İzmir, 83 bin 154'le Ankara, 45 bin 999'la Adana, 45 bin 174 ile Antalya takip ediyor. CHP'nin en az üyesinin bulunduğu iki il 413 ile Bayburt ve 607 ile Siirt.

CHP'nin 973 ilçeden 44'ünde ise üye sayısı 1 ile 49 arasında. Partinin Siirt Tillo'da 2, Sivas Doğanşar'da 8, Çankırı Yapraklı'da 11, Konya Yalıhüyük'te 13, Karaman Başyayla'da ise 21 üyesi bulunuyor. CHP'nin en fazla üyesinin bulunduğu ilçe ise Ankara Çankaya. Partinin Çankaya'da kayıtlı 21 bin 959 üyesi var.

CHP'nin ayrıca 22 ilçede 10 bin ve üzeri, 46 ilçede 5 bin ve üzeri, 194 ilçede bin ve üzeri, 128 ilçede 500 ve üzeri, 400 ilçede 100 ve üzeri, 139 ilçede de 50 ve üzerinde üyesi bulunuyor.