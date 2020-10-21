İyi Parti içindeki FETÖ'cü tartışması derinleşiyor.

Tartışmaların odağındaki isim, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu yargıya gitti.

Kendisi hakkında ithamda bulunan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özdağ için ihraç istemi

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Çağlayan Adliyesi önünde konuştu.

Özdağ'ın partiden ihraç istemi için imza toplandığını söyledi:

"İftira atanın iftira yanına kar kalmamalı. Hiç kimse başkasının hayatıyla oynama hakkına sahip değil. Bütün ilçe başkanlarımız parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekili hakkında ihraç talebiyle gerekli dilekçelerini hazırladı. Türkiye'deki tüm il başkanları da genel merkeze ihraç istemi ile başvuru yapacak."

Tüm bu tartışmaların ardından gözler bir kez daha İyi Parti Genel Merkezi'ne çevrildi.

Özdağ hakkında herhangi bir disiplin kararı alınıp alınmayacağına henüz karar verilmedi.

"Mahkemenin kararından sonra akla kara birbirinden ayrılacak"

Konu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de soruldu:

"Kendisi ile ilgili iddia sahiplerinin hukuk yolu ile iddialarını ispatlamarı için bir fırsat tanınıyor, bu çok önemli bir şey. Şimdi iddia sahipleri gidecek mahkemede ellerinde varsa bilgi, belge ne ise onları bildirecek. Mahkeme bir karar verecek, o zaman akla kara birbirinden ayrılacak."

Akşener, Özdağ hakkında ihraç istemiyle ilgili soruya da, "No comment" yanıtını verdi.