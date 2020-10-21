Sahte siteler, yanıltıcı reklamlar, siber zorbalık ve sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler...

Emniyet Genel Müdürlüğü internetin güvenli kullanımı için kolları sıvadı. Siberay projesi kapsamında 5 kamu spotu hazırlandı. Kamu spotları ile sanal ortamda işlenen suçlara dikkat çekildi.

Sahte sosyal medya hesapları, internet siteleri, e-posta ve kısa mesajlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarılarda bulunuldu. Projeye, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin yanı sıra TRT de katkı veriyor.

Öte yandan programın "www.siberay.com" sitesinde ailelerin çocuklarını dijital dünyadaki çeşitli oyun ile yazılımlardaki tehlikelerden ve zararlı içeriklerden nasıl koruyacaklarına ilişkin ebeveyn kılavuzu yer alıyor.

Sitede, teknoloji bağımlılığının belirtilerinin anlatıldığı, siber zorbalığın ne olduğu ve nasıl mücadele edileceği, sosyal medyanın doğru kullanılması konusunda çeşitli bilgilerin verildiği dokümanlar da bulunuyor.