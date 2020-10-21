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Son 24 saatte 2 bin 13 yeni hasta
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 13 yeni hasta tespit edildi. 68 kişi vefat etti. 1504 kişi virüsü yendi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 COVID-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin COVID-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 2000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504" açıklamasını yaptı.
Etiketler: Son Dakika KoronavirüsSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 20:01
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