İstanbul Gaziosmanpaşa'da 2018 yılında kurulan Taşlıtarla Spor Kulübü, futbolun yanında yapılan sosyal faaliyetlerle biliniyor. Kulüp gençlere sadece futbol eğitimi vermekle kalmıyor. Sahada kitap okuma zamanı tanıyor. Kurdukları 'Kitap Kafe'de santranç, İngilizce ve resim derslerini ücretsiz olarak veriyor.

"Kitap okuma saati oluşturduk"

Koordinatör Mustafa Bekir Erkaya, futbolla yola çıktıklarını ama futbolla yetinmek istemediklerini belirterek şunları söyledi:

"Futbolun dışında İngilizce, resim ve satranç dersleri vermeye başladık. Gençlere okula başlangıç eğitimi veriyoruz. Aylık, haftalık, günlük planlama yapmalarını öğretmeye çalışıyoruz. Burada bulunduğumuz sahada kitap okuma saati oluşturduk. Kitap okumayı eğlenerek sevdirmeye çalışıyoruz. Eğitimi sporla birlikte verdiğimizde gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak daha kolay oluyor. Satranç oynarken piyonlara nasıl hamle veriyorsak, futbolda da hamleler vardır. Satrançtan öğrendiklerini hayatın ve sporun her alanında kullanabileceklerini göstermeye çalışıyoruz."

"Futbolcu olmak istemeyenler de gelebilir"

Taşlıtarla Spor Kulübü Başkanı Serkan Erkul futbolun yanında verilen eğitimlerin ilgiyi artırdığına dikkat çekiyor:

"Kurulduğunda 30-40 genç sporcusu olan kulübümüz şu anda 250'den fazla lisanslı sporcuya sahip. Hepsi birer futbolcu olmasa da ileride eğitimli bireyler olacağına inanıyorum. Gaziosmanpaşa ilçemizde çocukların kötü alışkanlıklara yönelmesini istemiyoruz. Spor kulübümüzün kurulma amaçlarından birisi de iyi bir nesil yetişmesinde katkı sağlamak. A takımımız 1. Amatör Lig'de mücadele veriyor. Hedefimiz takımımızı BAL Ligi'ne yükseltmek. Bu süreçte sportif anlamda da gelişmeyi sürdürüyoruz. Bir hocayla başlamıştık, şu an beş hocamız var."

Derslere katkı sağlıyor

Serkan Erkul, "Ailelerden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Öğrencilerin derslerinde 30-40 puan eklemeler oldu" diyerek etkinliklerini geliştirerek devam edeceklerini söylüyor.

Velilerden tam destek

Veliler de, sporun yanında verilen eğitimlerden çok memnun. Kulübe oğlunu getiren Sadettin Kıral "Sadece Ronaldo, Messi ve onların hayatlarını öğrenmesinler, Ömer Seyfettin'i, Gülten Dayıoğlu'nu da öğrensinler" dedi.