İstanbul Topkapı'daki bir durağa gelen lise öğrencisi Berke Kaysı, turnikelerin girişinde yerde yatan köpeği fark etti.

17 yaşındaki genç, montunu çıkararak titreyen köpeğin üzerine örttü. Kaysı daha sonra belediyenin veteriner hizmetlerini arayarak durumu bildirdi. Titreyen köpek yetkililerce veterinere götürdü.

Üşüyen köpeğe montunu veren Berke Kaysı, şunları söyledi:

"İlk gördüğümde titriyordu, kasılmaları vardı. Ben de zaten çok üşüyen biri değilim vereyim montumu dedim. Ağabey vardı, belediyede çalışan o ilgilendi."

Kaynak: DHA