Düzce'de, Göksu ailesi alışverişten dönüyordu. Evlerine geldiklerinde eşyaları almak için kısa süreliğine araçtan indiler.

Bu sırada otomatik kilit sistemine basan 2 yaşındaki Yiğit Ahmet Göksu, aracın içinde mahsur kaldı. Annesi ve babası, kapı kilidinin nasıl açılacağını tarif etti ancak yeterli olmadı.

Anne ve babasının yardımları yeterli olmayınca polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

45 dakikalık bir çalışma sonucunda içeride mahsur kalan 2 yaşındaki Yiğit Ahmet Göksu, aracın kapıları açılarak kurtarıldı.

Haber: Emir Kaan Dursun