Yaşam
2 yaşındaki afacan otomobilde mahsur kaldı03 Ocak 2020 Cuma 22:15 - Son Güncelleme 03 Ocak 2020 Cuma 22:48
Ailesi kısa süreliğine araçtan indi, 2 yaşındaki afacan da o sırada kapıları kitledi. 45 dakikalık bir uğraş sonucu Yiğit Ahmet Göksu araçtan çıkarıldı.
Düzce'de, Göksu ailesi alışverişten dönüyordu. Evlerine geldiklerinde eşyaları almak için kısa süreliğine araçtan indiler.
Bu sırada otomatik kilit sistemine basan 2 yaşındaki Yiğit Ahmet Göksu, aracın içinde mahsur kaldı. Annesi ve babası, kapı kilidinin nasıl açılacağını tarif etti ancak yeterli olmadı.
Anne ve babasının yardımları yeterli olmayınca polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
45 dakikalık bir çalışma sonucunda içeride mahsur kalan 2 yaşındaki Yiğit Ahmet Göksu, aracın kapıları açılarak kurtarıldı.
Haber: Emir Kaan Dursun