Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle 2 bin 500 rakımlı Afyonkarahisar'daki Akdağ Tabiat Parkı, kar altında kaldı. Parktaki kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Yılkı atı, geyik, tilki, domuz gibi yaban hayvanlarının bulunduğu Akdağ Tabiat Parkı'ndaki gölet ise buz tuttu. Donan göletin üzerinde arka arkaya yürüyen ördekler, fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek ve ziyaretçiler tarafından fotoğraflandı.

[Fotoğraf: DHA]

Tabiat parkının, kışın fotoğraf tutkunları için eşsiz adres olduğunu anlatan Selek, şunları söyledi:

"Göletin yüzeyinin buz tutması, gölü tabiatın bir aynasına dönüştürmüş. Buz tutan göle baktığınızda etraftaki ormanların yansıması gerçekten büyüleyici. Bütün bunları fotoğraf makinem ve drone kameramla kayıt altına aldım. Ama en güzel görüntüyü ördekler oluşturdu. Drone kameramızı kaldırmamızla birlikte arka arkaya geçen ördekler sanki bize poz verir gibi gölde yürümeye başladı. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı."

Kaynak: DHA